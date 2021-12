La definizione e la soluzione di: C e chi gode quella della... campagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : QUIETE

Significato/Curiosità : C e chi gode quella della... campagna

Gradi degli eserciti della NATO ai sottotenenti Grado intermedio tra ufficiale e sottufficiale, gode delle prerogative da ufficiale e l'appellativo di "Lieutenant" ^ Oberstarzt per il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con gode; quella; della; campagna; La gode chi può decidere; La si gode in luogo appartato; Fa piacere gode rselo d estate; gode nel far soffrire; quella breve dura tre anni; quella legale è posticipata; C è quella dello scandalo; quella cantala è solenne; Il principe della Turandot di Puccini; Il nome della Brilli; La parola della miss; È stato presidente della Commissione Europea; 1 bar di campagna ; Vi si trascorrono le vacanze in campagna ; Colazione all aperto in campagna ; L immaginetta... usata in campagna elettorale; Cerca nelle Definizioni