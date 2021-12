La definizione e la soluzione di: Cereale per minestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ORZO

Significato/Curiosità : Cereale per minestre

Minestra delle minestre in brodo è un problema a lungo dibattuto, per cui sono state proposte diverse soluzioni, distinguiamo le minestre così: minestre chiare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con cereale; minestre; Un cereale ; cereale da corn-flakes; cereale da polenta; Si può ottenere dai chicchi del cereale teff; Granelli di cereali usati per minestre in brodo; Le posate con cui si servono le minestre ; Pasta all'uovo per minestre con angoli retti; minestre e zuppe si servono in quello fondo; Cerca nelle Definizioni