La definizione e la soluzione di: Il centro di Rodi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OD

Significato/Curiosità : Il centro di Rodi

Rodi 2011 a circa 115.490 abitanti, di cui circa 60-70.000 risiedono nella città di Rodi, il centro maggiore. Rodi era il capoluogo della prefettura del Dodecaneso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con centro; rodi; Non è possibile parcheggiarli in centro ; Al centro di Piazza San Pietro; Il centro dell Alaska; In centro e nel sobborgo; Una l orma aerodi namica; Carlo V la assegnò ai “cavalieri di rodi ”; Relativo ad una barriera... aerodi namica; Una delle sorelle Parodi ; Cerca nelle Definizioni