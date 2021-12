La definizione e la soluzione di: Al centro di Piazza San Pietro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OBELISCO

Significato/Curiosità : Al centro di Piazza San Pietro

Piazza San Pietro vedi Piazza San Pietro (disambigua). Coordinate: 41°54'08?N 12°27'23?E? / ?41.902222°N 12.456389°E41.902222; 12.456389 Piazza San Pietro è la Piazza antistante ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

