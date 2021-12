La definizione e la soluzione di: Causa allagamenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosità : Causa allagamenti

Via Cassia (sezione Allagamento della Valle del Clanis (1052-1055) e viabilità alternative: Via Francigena e Via Romea Germanica dell'Alpe di Serra (Umbro-Casentinese)) Nova; 2) da Clusium ai fines Clusinorum (nel colle di Fabro) [a Causa dell'allagamento della Valle del Clanis della metà del secolo XI, probabilmente, ...