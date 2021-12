La definizione e la soluzione di: La cattedrale bruciata a Parigi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : NOTRE-DAME

Significato/Curiosità : La cattedrale bruciata a Parigi

Incendio della cattedrale di Notre-Dame L'incendio della cattedrale di Notre-Dame è stato un incendio avvenuto nella cattedrale di Notre-Dame di Parigi nel tardo pomeriggio del 15 aprile 2019 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

