La definizione e la soluzione di: Cartoncino che prende il nome da una città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BRISTOL

Significato/Curiosità : Cartoncino che prende il nome da una citta

Bristol (categoria P625 letta da Wikidata) di spicco per carta e cartoncini di alta qualità: dalla città prende nome il famoso "Cartoncino Bristol" di media rigidità, utilizzato per découpage e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

