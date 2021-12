La definizione e la soluzione di: Carro pieno di carbone trainato dalla locomotiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TENDER

Significato/Curiosità : Carro pieno di carbone trainato dalla locomotiva

locomotiva FS 835 italiane dalla fine dell'Ottocento. Utilizzava una condotta alimentata dal vapore generato dalla locomotiva o da un apposito veicolo (denominato "Carro riscaldatore") ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

