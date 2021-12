La definizione e la soluzione di: Carcere in cui anche il Pellico fu rinchiuso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PIOMBI

Significato/Curiosità : Carcere in cui anche il Pellico fu rinchiuso

Piero Maroncelli (categoria Nati il 21 settembre) scrittore italiano, noto anche per essere stato processato in quanto carbonaro e imprigionato allo Spielberg con Silvio Pellico. Nato a Forlì nel 1795 e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

