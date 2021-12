La definizione e la soluzione di: Caramellina di forma sferica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DROP

Significato/Curiosità : Caramellina di forma sferica

Pizzica (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) Anna, Tarantola rubra, Roma, Onda Rossa libri, 2000. Naselli Carmelina, L’etimologia di “tarantella”, in “Archivio Storico Pugliese”, anno IV (1951)) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con caramellina; forma; sferica; Una caramellina alla francese; caramellina sferica; Un saporito forma ggio tenero delle nostre regioni; Il nome del regista forma n; Trasforma no pali in pedali; Una grande azienda di informa tica; Le linee con la stessa pressione atmosferica ; Il gas a pressione inferiore a quella atmosferica ; Unità di misura della pressione atmosferica ; Caramellina sferica ; Cerca nelle Definizioni