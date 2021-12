La definizione e la soluzione di: Fu capitale delle Gallie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ARLES

Significato/Curiosità : Fu capitale delle Gallie

Gallia gallico divenne Treviri, nella Gallia Belgica, che per circa un quindicennio fu anche capitale di un autonomo Impero delle Gallie, che comprendeva le regioni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con capitale; delle; gallie; La capitale del Mali; Una capitale sudafricana; II... capitale dello Stato egiziano; La capitale svizzera; Reparti delle legioni; Dispositivo delle reti wi-fi; Prima delle cose in latino; Simbolo delle carte da gioco; Rilievo romano dove sorge l'arco di gallie no; L'imperatore che si associò al figlio gallie no; Cerca nelle Definizioni