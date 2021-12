La definizione e la soluzione di: La capacità di ragionare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosità : La capacita di ragionare

Intelligenza (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) come la capacità di percepire o inferire informazioni e di conservarle come conoscenza da applicare verso comportamenti adattivi all'interno di un ambiente ...