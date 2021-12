La definizione e la soluzione di: Si brucia in chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INCENSO

Significato/Curiosità : Si brucia in chiesa

Lalibela (sezione Le chiese) menzionano alcuna distruzione delle chiese leggendarie di questa città. Egli concluse che se A?mad Grañ bruciò una chiesa a Lalibela è più probabile che sia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

