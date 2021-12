La definizione e la soluzione di: Beve solo latte di mucca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VITELLO

Significato/Curiosità : Beve solo latte di mucca

Into the Woods (film) (categoria Film basati su Jack e la pianta di fagioli) Jack spera che la sua mucca Biancolatte produca del latte, così da non doverla vendere, in quanto le è affezionato e una coppia di panettieri che vorrebbe ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con beve; solo; latte; mucca; Per lei Nemorino beve l elisir d amore; Lo beve chi ha deciso di suicidarsi; Minestrina che si beve ; Appellativo per chi mangia e beve a sbafo; Una persona solo apparente-mente temibile; Si sente solo in certi posti; La buca del golf realizzata in un solo colpo; O sono perpetui.... o invecchiano in un solo anno; Come il latte ... su cui non si deve piangere; Hanno i denti da latte ; È coperto dalla schiuma del latte ; Maialini da latte ; La pratica con cui si preleva il latte dalla mucca ; Una giovane mucca degli allevamenti; Agente patogeno causa del morbo della mucca pazza; La mucca in un dipinto di Franz Marc; Cerca nelle Definizioni