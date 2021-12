La definizione e la soluzione di: Si beve nelle liete circostanze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : SPUMANTE | CHAMPAGNE

Significato/Curiosità : Si beve nelle liete circostanze

Frammenti dei lirici greci farmaco migliore e farsi portare vino e inebriarsi" (fr. 335 Lobel-Page). Si beve per sconfiggere il gelo dell'inverno, mentre un compagno attizza il fuoco ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con beve; nelle; liete; circostanze; beve solo latte di mucca; Per lei Nemorino beve l elisir d amore; Lo beve chi ha deciso di suicidarsi; Minestrina che si beve ; Non devono mancare nelle sale d attesa; Il posto nelle marine; Frutti nelle oasi; Ospitano i ragazzi nelle località climatiche; Le liete passano veloci; Le liete scorrono veloci; Si lancia in circostanze davvero critiche | Giovedì 25 novembre 2021; Si lancia in circostanze davvero critiche; circostanze negative, situazioni complicate; Richiesto dalle circostanze e dal decoro; Cerca nelle Definizioni