La definizione e la soluzione di: Berberi del Sahara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TUAREG

Significato/Curiosità : Berberi del Sahara

Deserto del Sahara Disambiguazione – "Sahara" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Sahara (disambigua). Il Sahara (AFI: /sa'ara/; dall'arabo ???????, sahra? ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con berberi; sahara; Lo sono sia i berberi che i Malgasci; Fontana del __, a Roma, in Piazza berberi ni; In mezzo al sahara ; Fronte per l'indipendenza del sahara Occidentale; Sono detti gli uomini blu del sahara ; Gli Africani di pelle chiara di un’area del sahara ; Cerca nelle Definizioni