La definizione e la soluzione di: Avvelena chi fuma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NICOTINA

Significato/Curiosità : Avvelena chi fuma

Pubblicità Progresso (reindirizzamento da Chi fuma Avvelena anche te. Digli di smettere) 1976 - A favore del turismo in Italia 1975-76 - Contro il fumo - Chi fuma Avvelena anche te. Digli di smettere. L'obiettivo era di sensibilizzare l'opinione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con avvelena; fuma; Stende la sua cappa grigia su molte città avvelena ndo l atmosfera; avvelena no chi non accetta l'altrui successo; Salva l'avvelena to; Omicidio commesso per avvelena mento; Fiori bianchi profuma tissimi; Essenza profuma ta; Si va fuori per fuma rla; Può essere fuma ria;