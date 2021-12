La definizione e la soluzione di: Associazione che raggruppa i magistrati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ANM

Significato/Curiosità : Associazione che raggruppa i magistrati

Associazione nazionale magistrati L'Associazione nazionale magistrati (in sigla ANM) è l'organismo rappresentativo, senza carattere politico, che raggruppa i magistrati italiani. Non è ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

