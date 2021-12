La definizione e la soluzione di: Articolazioni come le nocche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GIUNTURE

Significato/Curiosità : Articolazioni come le nocche

Schiocco delle Articolazioni Lo schiocco (o scrocchio) delle Articolazioni è un rumore simile a un piccolo scoppio o al suono della rottura di un oggetto rigido, che si verifica spontaneamente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

