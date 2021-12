La definizione e la soluzione di: Arrivati in sala parto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NATI

Significato/Curiosità : Arrivati in sala parto

Ginecologia che dopo il parto, restando lì per una manciata di giorni. sala delle incubatrici (o "alveare"), dove i bambini appena nati vengono messi in un'incubatrice ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con arrivati; sala; parto; Sono arrivati a due passi dal podio; arrivati ... dal cielo; Due sono arrivati dopo di lui; Serve per tenere insieme l insala ta russa; L acqua minerale... né liscia né gassala ; È in grani nei sala mi; Viaggio a Dar es sala am; Gli eventi del reparto maternità; Il congedo della lavoratrice dopo il parto ; Colore fondamentale medico a capo di un reparto ; Speciale reparto dei CC; Cerca nelle Definizioni