Soluzione 5 lettere : OVINI

Significato/Curiosità : Animali come mufloni e pecore

Ovis musimon (reindirizzamento da mufloni) verso gli avversari. Pur essendo Animali da pascolo che, cioè, si nutrono soprattutto di erbe, i mufloni, così come anche le capre, sono in grado di mangiare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con animali; come; mufloni; pecore; Gli animali come le meduse; animali marini corazzati; animali cui si paragonano le persone vili; Nascondigli di animali ; Non si sa come riuscirà; come dire ovvero; Gli animali come le meduse; 4 Rigata come la iena; Animali come i mufloni e le pecore; Perse come le pecore lle; Cerca la pecore lla smarrita; Maschio tra le pecore | Venerdì 26 novembre 2021; Privare le pecore del loro mantello; Cerca nelle Definizioni