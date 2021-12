La definizione e la soluzione di: L animale... che si cerca di salvare con i cavoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CAPRA

Significato/Curiosità : L animale... che si cerca di salvare con i cavoli

Glossario delle frasi fatte (reindirizzamento da Glossario delle frasi fatte (L)) i modi di dire più frequenti nella lingua italiana. Nel glossario non sono inclusi i proverbi, che sono un particolare tipo di affermazione che cerca ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con animale; cerca; salvare; cavoli; L animale con due gobbe; animale irto di aculei; L animale ... geniere; L animale che erige dighe; Il celebre scrittore di Alla ricerca del tempo perduto; Lo cerca no i viandanti; Si cerca di saldarla; La si cerca per rifarsi; Se è umanitaria, è una spedizione per salvare vite; Può salvare un opera d arte; In un film Disney del 1987 sono quattro da salvare ; Maschera che in guerra può salvare la vita; Può fornire cavoli ; Sottili cavoli fermentati della cucina tedesca; cavoli aciduli; La città dei cavoli ni; Cerca nelle Definizioni