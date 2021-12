La definizione e la soluzione di: Andrea, pittore fiorentino del 500. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DEL SARTO

Significato/Curiosità : Andrea, pittore fiorentino del 500

XVI secolo (reindirizzamento da '500) altri significati, vedi 500 (disambigua). Il XVI secolo inizia nell'anno 1501 e termina nell'anno 1600 incluso. E' il secolo del Rinascimento in Italia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

