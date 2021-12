La definizione e la soluzione di: Andavano all arrembaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PIRATI

Significato/Curiosità : Andavano all arrembaggio

Marina militare romana il famoso corvo (una sorta di ponte levatoio) per azioni di assalto e arrembaggio delle navi avversarie. Questo li portò da un lato a vittorie decisive ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con andavano; arrembaggio; Quelli d'oro spesso andavano in Klondike; andavano all'arrembaggio; Comandavano le ciurme; andavano all' arrembaggio; Andavano all'arrembaggio ; Avvicinare una nave per preparare l'arrembaggio ; Andavano all' arrembaggio ; Andava all'arrembaggio ; Cerca nelle Definizioni