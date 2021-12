La definizione e la soluzione di: L ha ampio l atleta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TORACE

Significato/Curiosità : L ha ampio l atleta

Atletica leggera ostacolarsi uno con l'altro. Se un atleta invade una corsia che non è la sua, viene squalificato. Ad ogni atleta che parte dai blocchi di partenza prima ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con ampio; atleta; Campio ne dello sport; Distingue i campio ni; ampio ... nel Chietino; Percentuale di casi di una malattia in un campio ne; Caratterizza l atleta che alterna ottimi e deludenti risultati; Cambiano l atleta in attesa; Ne è madido l atleta ; È il desiderio di ogni atleta ; Cerca nelle Definizioni