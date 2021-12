La definizione e la soluzione di: L ampia veste indossata dalle donne indiane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SARI

Significato/Curiosità : L ampia veste indossata dalle donne indiane

Gonna unisex, nel quale i jeans la facevano da padrone. La gonna veniva indossata solo dalle donne in carriera che erano però discriminate sul posto di lavoro poiché ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con ampia; veste; indossata; dalle; donne; indiane; ampia veste indiana; ampia insenatura del Mar Arabico; Vasta ampia ; ampia , spaziosa; Ampia veste indiana; Una sopravveste per il sacerdote; Riveste tutto l addome umano; Sono multipli quando ci si veste a cipolla; La veste indossata dagli avvocati; Viene indossata da sacerdoti e chierici; Viene indossata dai sacerdoti e chierici; Tuta indossata dai militari per non farsi notare; Alberi altissimi dalle foglie ovali; Scimmia dalle braccia molto lunghe; Pesce dalle squame cangianti; Un pappagallo sudamericano dalle penne coloratissime; Nobildonne titolate; Tre donne per il pokerista; Come le donne che s alzano presto; Mitiche donne guerriere; Le indiane le hanno uguali; Le vesti delle indiane ; Li indossano le donne indiane ; La veste delle indiane ; Cerca nelle Definizioni