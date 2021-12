La definizione e la soluzione di: Allacciare di nuovo una relazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : RICOMINCIARE

Significato/Curiosità : Allacciare di nuovo una relazione

Relazioni diplomatiche della Santa Sede rapporti diplomatici bilaterali con 183 stati del mondo. L'ultimo ad Allacciare relazioni ufficiali è stata la Birmania il 4 maggio 2017. Ottantotto dei Paesi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

