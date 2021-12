La definizione e la soluzione di: Alimenti che si devono solo riscaldare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PRECOTTI

Significato/Curiosità : Alimenti che si devono solo riscaldare

Alimento Disambiguazione – "Alimenti" rimanda qui. Se stai cercando la normativa sui sussidi regolati dal diritto civile, vedi Alimenti (diritto). Disambiguazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con alimenti; devono; solo; riscaldare; Il disturbo di chi ingerisce alimenti non commestibili; Coppettina per alimenti su cui va rotto un guscio; Un'insufficienza di beni e alimenti ; Gli alimenti non trattati con agenti chimici; Non devono mancare nelle sale d attesa; devono far uso d insulina; devono essere superati in certi concorsi ippici; devono consentire una rapida fuga: __ di sicurezza; È unita nella stoffa d un solo colore; Beve solo latte di mucca; Una persona solo apparente-mente temibile; Si sente solo in certi posti; Un alimento che si deve solo riscaldare ; Cerca nelle Definizioni