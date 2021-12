La definizione e la soluzione di: Alessandro Magno tagliò il suo celebre nodo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GORDIO

Significato/Curiosità : Alessandro Magno taglio il suo celebre nodo

Frigia (sezione Alessandro e i successori) popolo stereotipicamente passivo ed ottuso. Alessandro Magno arrivando a Gordio nel 333 a.C., tagliò il famoso nodo gordiano nel tempio di Sabazio ("Zeus") ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con alessandro; magno; tagliò; celebre; nodo; È infame in un saggio di alessandro Manzoni; Storico che ha scritto Le ateniesi : alessandro __; alessandro : l autore di Seta; alessandro __ Piero; Cittadini romagno li; Discendono come Carlo magno da Carlo Martello; Fabio __, attore comico romagno lo; Città romagno la famosa per la movida estiva; tagliò la testa a Medusa; Perse le forze quando Dalila tagliò i suoi capelli; Ercole le tagliò le teste; Un celebre balletto di Ciaikovskij; celebre architetto e urbanista del Novencento; celebre poesia di Giacomo Leopardi; Il bandito di una celebre opera lirica di Giuseppe Verdi; Testa d iguanodo nte; Sciogliere un nodo ; nodo ferroviario sulla Firenze Roma; Bel fiore inodo ro; Cerca nelle Definizioni