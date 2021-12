La definizione e la soluzione di: L addetto all autorimessa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GARAGISTA

Significato/Curiosità : L addetto all autorimessa

Valletto (servitore) l'inserviente, per lo più in divisa, che negli alberghi è addetto all'ascensore, all'autorimessa o al trasporto dei bagagli ai piani. Nel linguaggio televisivo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

