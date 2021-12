La definizione e la soluzione di: Lo acquistano molti turisti in Messico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SOMBRERO

Significato/Curiosità : Lo acquistano molti turisti in Messico

Gymnogyps californianus (categoria Specie animali in pericolo di estinzione) Canada al Messico, ridotta, nel corso XIX secolo, alle zone più impervie e montuose. Ad oggi questo uccello abita alcune zone del Grand Canyon, lo Zion National ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con acquistano; molti; turisti; messico; S acquistano a paia in negozi di articoli sportivi; acquistano ferro vecchio; Si acquistano a paia; Vi si acquistano oggetti d’occasione; molti se lo fanno in casa; L Hercule di molti romanzi di Agatha Christie; Ha molti tifosi in Calabria; Quadri elettrici con molti pulsanti; Breve giro turisti co; Località turisti ca del Savonese; Viaggetto turisti co; Città turisti ca laziale situata nel golfo di Gaeta; In messico e Nicaragua; Fiume tra Stati Uniti e messico ; Il ciclone del messico ; È Bravo in messico ; Cerca nelle Definizioni