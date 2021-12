La definizione e la soluzione di: Un acciaio per utensili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RAPIDO

Significato/Curiosità : Un acciaio per utensili

acciaio negli acciai rapidi per utensili. Rame: può provocare cricche a seguito di lavorazioni a caldo; migliora la resistenza alla corrosione (acciaio Corten) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

Altre definizioni con acciaio; utensili; La base dell acciaio ; Il ghiacciaio dei monti Grossglockner in Austria; acciaio che brilla; Perito... famoso ghiacciaio della Patagonia; utensili a più tagli; Lo sono alcuni utensili da taglio per materiali duri; Un acciaio da utensili ; utensili da fabbro; Cerca nelle Definizioni