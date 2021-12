La definizione e la soluzione di: Àbramo in lingua araba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IBRAHIM

Significato/Curiosità : abramo in lingua araba

Allah della lingua araba per la cultura islamica, è questo il nome prevalentemente usato per indicare la divinità una e unica nei paesi di lingua araba e in tutto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 dicembre 2021

