La definizione e la soluzione di: L abbandono di ogni tentativo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RINUNCIA

Significato/Curiosità : L abbandono di ogni tentativo

Altre definizioni con abbandono; ogni; tentativo; Si uccise dopo l abbandono di Enea; Che è lasciato in totale abbandono ; In pigro abbandono ; L'abbandono della competizione; Lo è ogni mezzo che non dev essere spostato a mano; Lo e ogni inno nazionale; Il prestigio che ogni leader vorrebbe avere; ogni cosa ne occupa un po ; Fine di tentativo ; Il pokerista non lo scarta nel tentativo di ingannare gli avversari; tentativo , sforzo; tentativo ... di conoscenza!; Cerca nelle Definizioni