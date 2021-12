La definizione e la soluzione di: Lo è un vocabolo che attraverso il suo suono ne evoca il significato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ONOMATOPEICO

Significato/Curiosità : Lo e un vocabolo che attraverso il suo suono ne evoca il significato

Ricostruzione filologica dei sinogrammi HSK1 (sezione Breve avvertenza sullo Shuowen Jiezi (Xu Shen) e sugli errori diffusi in filologia dei caratteri) filologica. Quanto al suo significato, anch'esso è fuorviante perché a livello di origine non rappresenta in nessun modo un sigillo: è un uomo inginocchiato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con vocabolo; attraverso; suono; evoca; significato; La derivazione linguistica di un vocabolo ; Un vocabolo ... gemello; L'origine di un vocabolo ; La radice d'un vocabolo ; Convogli di carri e animali attraverso i deserti; Il cantautore di Ti attraverso e Satellite; Fatto passare attraverso un filtro; Si cerca attraverso le agenzie immobiliari; Che ha un suono armonioso e gradevole; Un suono debole e sommesso; Il suono del treno... per i bambini; Ripetuto, indica il suono della campanella | Venerdì 26 novembre 2021; evoca la sregolatezza; Si rievoca studiando la storia; Lo sono le città di Levoca e Poprad; Annullare, revoca re una sentenza; Ha il significato di “pace” nella lingua araba; Campo che... contiene parole di significato affine; Riguardanti il significato delle parole in un testo; I termini stranieri assonanti con quelli italiani, ma di significato diverso es: in inglese carbon è carbonio, non carbone, che si dice coal; Cerca nelle Definizioni