La definizione e la soluzione di: Vivono in colonie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : API

Significato/Curiosità : Vivono in colonie

Uccelli marini (sezione colonie) rappresentate dal fatto che Vivono più a lungo, si accoppiano più tardi e inoltre molte specie di essi Vivono in colonie. Molte specie sono note perché ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

