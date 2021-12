La definizione e la soluzione di: Vive in banchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARINGA

Significato/Curiosità : Vive in banchi

Mugil cephalus (sezione Denominazioni dialettali italiane e in lingue minoritarie) È in grado di Vivere anche in ambienti inquinati, infatti si trova frequentemente all'interno dei porti. Vive in banchi, abitudine propria soprattutto ...

Altre definizioni con vive; banchi; Malvive nte che strappa le borse; vive sottoterra; vive un età di transizione; vive per giorni in una grotta per scopi scientifici; Occupa i banchi ; Cala a banchi ; Sono piene di banchi | Venerdì 26 novembre 2021; banchi na nel porto; Cerca nelle Definizioni