La definizione e la soluzione di: Vino rosato prodotto nella zona del lago di Garda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CHIARETTO

Significato/Curiosità : Vino rosato prodotto nella zona del lago di Garda

lago di Garda Il lago di Garda o Benaco (/be'nako/, localmente anche /'b?nako/) è il maggiore lago italiano, con una superficie di circa 370 km² (terzo per profondità ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

