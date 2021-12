La definizione e la soluzione di: Il video per controllare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MONITOR

Significato/Curiosità : Il video per controllare

videoregistratore digitale (reindirizzamento da Digital video Recorder) videoregistratore digitale, detto anche in inglese digital video recorder (DVR) o personal video recorder (PVR) è un tipo di dispositivo elettronico che ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con video; controllare; Il video gioco con blocchi colorati; E Super nei video giochi; video gioco da cui sono nati alcuni film: Tomb __; Programma TV per ragazzi col video gioco Stellaris; controllare di persona; Poliziotti appostati per controllare un luogo; Darne una significa guardare o controllare al volo; Mutante dei fumetti che può controllare i metalli; Cerca nelle Definizioni