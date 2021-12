La definizione e la soluzione di: Utile, efficace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VALEVOLE

Significato/Curiosità : Utile, efficace

Valore efficace È utile anche per capire l'andamento della corrente e della tensione, di un circuito a corrente alternata, nel tempo. Si definisce valore efficace di ...

Altre definizioni con utile; efficace; Se è fermo è inutile ; L utile del cambiavalute; Lo ha reso inutile la biro; Locale utile a chi usa il camino; Vano, inefficace | Venerdì 26 novembre 2021; In modo gentile ed efficace ; Energico e efficace ; Inefficace mente represso o dissimulato; Cerca nelle Definizioni