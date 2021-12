La definizione e la soluzione di: Si usano mangiando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PIATTI

Significato/Curiosità : Si usano mangiando

Geek detti geek, dalla frase Eating bugs for a living ("procurarsi da vivere mangiando insetti") riferendosi al fatto che essi danno spesso la caccia agli errori ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con usano; mangiando; Si usano per lo slalom; Per farlo si usano ruspe o martelli che abbattono; Le causano forti piogge; usano gli schèttini; mangiando il pollo, c è chi lo preferisce alla coscia; Si placa mangiando ; Li si inghiotte mangiando ; Divenne un dio mangiando un'erba magica; Cerca nelle Definizioni