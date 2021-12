La definizione e la soluzione di: Una sosta del treno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STAZIONE

Significato/Curiosità : Una sosta del treno

Jazz (treno) in servizio per la linea 2 di Napoli, in sosta alla stazione di Cavalleggeri Aosta. Display interno al treno mostra il percorso effettuato e rimanente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con sosta; treno; Vi sosta no le macchine agricole; Le polveri di una sosta nza sparse nell aria; Alterati per l effetto di sosta nze stupefacenti; sosta nza chimica analoga al fenolo; In treno e in autobus; Il treno oggetto di un attentato il 4 Agosto 1974; Il suono del treno ... per i bambini; Il passaggio che si abbassa se arriva il treno ; Cerca nelle Definizioni