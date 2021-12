La definizione e la soluzione di: Una guida per i naviganti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FARO

Significato/Curiosità : Una guida per i naviganti

Ave Maris Stella solitamente interpretato come sinonimo di stella polare, guida tradizionale dei naviganti. Per molti secoli il testo dell'Ave Maris Stella è stato cantato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con guida; naviganti; Accoglie al posto di guida ; Si guida con il casco; guida no i somari; L organo guida della S.p.A; I naviganti li hanno sostituiti con i GPS; Incantavano i naviganti ; Fa l'occhietto ai naviganti ; Ripara dal sole i naviganti ;