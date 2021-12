La definizione e la soluzione di: Una colonna dei libri contabili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AVERE

Significato/Curiosità : Una colonna dei libri contabili

Libro (reindirizzamento da libri antichi) già durante la Prima dinastia, anche se la prima prova proviene dai libri contabili del re Neferirkara Kakai della V dinastia egizia (circa 2400 a.C.) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con colonna; libri; contabili; Le ossa in colonna ; Nei templi classici, portico tra colonna to e cella; La colonna dei film uno Stato messicano; colonna quadrangolare; Gli indici dei nomi alla fine dei libri ; I limiti dell equilibri o; L argomento dei libri per gli appassionati di cucina; Antica bottega artigiana che assemblava i libri ; Libri di contabili tà; È esperto in contabili tà abbr; Quello legale si occupa di bilanci e contabili tà; Un registro per la contabili tà; Cerca nelle Definizioni