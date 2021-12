La definizione e la soluzione di: Una bollente bevanda alcolica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PUNCH

Significato/Curiosità : Una bollente bevanda alcolica

Ponce (bevanda) Il ponce è una bevanda alcolica nata a Livorno tra i secoli XVII e XVIII e derivata dal punch, diffuso in città dalla numerosa comunità britannica. La ...

Altre definizioni con bollente; bevanda; alcolica; Una bevanda bollente ; Sorgente che erutta acqua bollente e vapore; Fuggire via... come la mozzarella bollente ; bollente in una canzone di Tony Dallara; Una bevanda di frutta; Una bevanda bionda; Una bevanda per stuzzichini; La bevanda mortale di Socrate; Bibita analcolica dolce e gassata creata in Italia; Bevanda leggermente alcolica a base di mele; Bevanda alcolica messicana simile alla tequila; Così è anche detta una bibita analcolica ing; Cerca nelle Definizioni