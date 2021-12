La definizione e la soluzione di: Taglio di carne per scaloppine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FESA

Significato/Curiosità : Taglio di carne per scaloppine

Cucina milanese in un Taglio di carne di vitello marinato e bollito, poi servito freddo con una salsa a base di tonno, capperi e acciughe. Altri piatti di carne sono il

