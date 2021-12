La definizione e la soluzione di: Se è stagionato non s imbarca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LEGNO

Significato/Curiosità : Se e stagionato non s imbarca

Cortemilia (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) di Cortemilia è probabilmente di origine preromana e su di esso si innestò l'amministrazione consolare, anche se di tale processo non si hanno dirette ...

Altre definizioni con stagionato; imbarca; Può essere stagionato , spalmabile o a pasta filata; Si mangia fresco o stagionato ; Se è ben stagionato non deve fare difetti; Se è stagionato non s’imbarca; Ci si va imbarca ndosi; In un imbarca zione ha luce rossa a sinistra e verde a destra; Una veloce imbarca zione; Così è detta un imbarca zione sgangherata; Cerca nelle Definizioni