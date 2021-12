La definizione e la soluzione di: Sottile lastra metallica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LAMINA

Significato/Curiosità : Sottile lastra metallica

lastra supporto fotografico, vedi lastra fotografica. Disambiguazione – Se stai cercando la tecnica radiologica, vedi Radiografia. La lastra è un corpo che ha due ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con sottile; lastra; metallica; Barca lunga e sottile ; Snack salato croccante e sottile ing; La sigla del mal sottile ; Un tipo di corda sottile ; Con il tempo, assume una colorazione giallastra ; La Jenner modella e sorellastra di Kim Kardashian; lastra tombale posta in verticale; Togliere la trasparenza a una lastra di vetro; Lega metallica usata per decorare le incisioni; Un insidia metallica ; Sfera cava, spesso metallica , per fare il thè; La protezione metallica lungo alcune strade ing; Cerca nelle Definizioni