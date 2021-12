La definizione e la soluzione di: Sono venti costanti dei tropici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ALISEI

Significato/Curiosità : Sono venti costanti dei tropici

Aliseo (categoria venti) altri significati, vedi Aliseo (disambigua). Gli alisei Sono venti, regolari in direzione e costanti in intensità, appartenenti alla Cella di Hadley cioè ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

Altre definizioni con sono; venti; costanti; tropici; sono votati a Dio; Lo sono andare e rimanere; sono sempre in calce; sono riservati alle mandrie; Quella dei venti non è profumata; Gli eventi del reparto maternità; Il golfo calabrese celebre per i forti venti ; Luminoso e ben venti lato; Fu sconfitto da costanti no presso il ponte Milvio; Territori circostanti le città; Collega Venezia con le isole circostanti ; Capricciosi, incostanti ; E detta melone dei tropici ; Pesce Sphyraena dei tropici molto aggressivo; Si costituisce fra più persone per scopi filantropici ; E delta melone dei tropici ; Cerca nelle Definizioni