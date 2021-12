La definizione e la soluzione di: Sono riservati alle mandrie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PASCOLI

Significato/Curiosità : Sono riservati alle mandrie

Stabulazione sempre lo stesso spazio detto posta e Sono legati ad una rastrelliera. La stabulazione fissa è ormai riservata ai piccoli allevamenti, mentre la stabulazione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 dicembre 2021

